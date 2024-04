Armin und Dominik sind seit GNTM-Ausstrahlung "überwältigt"

Zusammen eine Model-Karriere starten – mit diesem Traum stürzten sich die besten Freunde Armin Rausch und Dominik Gruber ins Abenteuer Germany's Next Topmodel 2024. Auch wenn Armin seit vergangenem Donnerstag ohne seinen Kumpel weiter um den Sieg kämpft, sorgten die zwei Hotties während ihrer gemeinsamen Teilnahme in Heidi Klums (50) Nachwuchsmodel-Show bereits für einige Schlagzeilen. "Jetzt prasselt natürlich enorm viel mediale und auch allgemeine Aufmerksamkeit auf einen ein, damit muss man erst mal zurechtkommen", erzählt Armin im Promiflash-Interview.

Diesen Trubel um ihre Person sind die Allgäuer nicht gewohnt. "Ich bin noch überwältigt von dem Ganzen und es fühlt sich auch noch nicht so richtig real an, dass wir dabei waren", berichtet Dominik. Aber auch wenn das alles noch neu für sie ist, die 27-Jährigen freuen sich über die positive Resonanz, die ihnen zukommt. "Es ist auf jeden Fall eine Umstellung, aber wir sind megadankbar und ich freue mich über jeden Fan, der mit mir ein Foto machen will. Da fühle ich mich einfach nur geehrt", bestätigt Armin gegenüber Promiflash und Dominik ergänzt: "Ich habe so viele positive Nachrichten bekommen, außerhalb dieser GNTM-Bubble, dass ich auf jeden Fall weitermachen werde".

In Folge zehn von Germany's Next Topmodel war es so weit: Die Wege der besten Freunde trennten sich. Während Armin in dieser Episode die Jury wieder überzeugen konnte, galt Dominik als Wackelkandidat und musste schlussendlich seine Sachen packen. Doch auch wenn für den Waltenhofener die Zeit bei "Germany's Next Topmodel" vorbei ist, blickt er positiv auf die Teilnahme, wie er Promiflash verrät: "Diese Erfahrung kann uns keiner mehr nehmen – ich würde es wieder machen." Der gleichen Meinung ist auch sein Kumpel: "Ich muss wirklich sagen, dieses ganze Abenteuer – zumindest zum Teil zusammen mit Dominik – war wirklich die schönste Zeit meines Lebens."

Anzeige Anzeige

Instagram / arminrsch Dominik Gruber und Armin Rausch in Los Angeles

Anzeige Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Armin bei "Germany's Next Topmodel"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wer von den beiden hat eher das Zeug zum berühmten Model: Armin oder Dominik? Armin. Dominik. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de