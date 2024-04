Haben GNTM-Girls Jana und Nuri mit ihrem Exit gerechnet?

Für Nuri und Jana ist der Germany's Next Topmodel-Traum geplatzt! Vergangene Woche mussten die beiden Nachwuchsmodels ihre Koffer packen. Haben sie kommen sehen, dass Heidi Klum (50) sie rauswirft? "Ich muss ehrlich zugeben, dass ich nicht wirklich damit gerechnet habe, in der zehnten Woche schon zu gehen. [...] Ich bin auch immer sehr optimistisch und hatte die Hoffnung, dass es vielleicht reicht", erklärt Jana im Interview mit Promiflash. Sie sei enttäuscht und traurig gewesen, sich nicht noch länger beweisen zu können: "Ich hätte gerne noch viel mehr Erfahrungen und Challenges mitgenommen. Mit meiner Leistung und Platzierung bin ich aber zufrieden."

Auch Nuri war von ihrem Ausscheiden überrascht. "Am Tag selbst habe ich nicht damit gerechnet, dass ich ausscheide. Ich habe irgendwie erwartet, dass man das im Gefühl hat und dass einem auffällt, dass eine Geschichte um das Ausscheiden erzählt wird. In dem Moment habe ich das nicht so wahrgenommen", erklärt sie gegenüber Promiflash. Die angehende Lehrerin ist rückblickend trotzdem zufrieden mit ihrem Walk und kann Heidis Kritik nachvollziehen. Sie sei auf dem Laufsteg einen Moment unsicher gewesen und habe selbst gemerkt, dass sie in der Folge "schlecht" war: "War es ein Grund, mich rauszuwerfen? Ich weiß es nicht. Verstehe ich die Kritik? Auf jeden Fall."

Die beiden Mädels mussten sich zusammen mit einigen weiteren Mitstreitern in der zehnten Episode einem Elimination-Walk stellen, da sie in der vorherigen Woche nicht abgeliefert hatten. Doch insgesamt sechs Models konnten Heidi und Gastjurorin Winnie Harlow (29) nicht überzeugen – neben Jana und Nuri mussten auch Yusupha, Felix, Dominik und Lilli die Heimreise antreten. Somit haben aktuell noch neun Frauen und elf Männer die Chance auf den begehrten Siegertitel.

ProSieben/Sven Doornkaat Jana, Nuri, Yusupha und Felix bei "Germany's Next Topmodel" 2024

ProSieben / Sven Doornkaat Winnie Harlow und Heidi Klum bei bei "Germany's Next Supermodel"

