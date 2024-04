Nächster Beef bei GNTM? Mare will nicht mit Lucas shooten

Bei Germany's Next Topmodel geht es diese Woche ab ins kühle Nass. Die angehenden Models müssen beim Unterwasser-Fotoshooting zu zweit ihr Können unter Beweis stellen. Doch von Anfang an will es bei Kandidatin Mare nicht rund laufen. Als Partner wünscht sie sich Jermaine oder Frieder – mit Lucas möchte keiner shooten. Wegen ihrer Tattoos werden die beiden am Ende aber doch zusammengewürfelt. "Vom Posen her passt er nicht zu meiner Ästhetik. Tausendmal Nein, keine Option", stellt die 22-Jährige klar und setzt noch einen drauf: "Wieso sollte ich mich selbst ins Verkacken schicken?" Schließlich fließen bei ihr sogar die Tränen.

Auch Lucas fühlt sich so langsam vor den Kopf gestoßen. "Ich hätte lieber eine Partnerin, die auch mit mir shooten will", erklärt er resigniert. Doch es hilft nichts, die beiden müssen zusammen ins Probe-Shooting. Die fehlende Sympathie bleibt nicht das einzige Problem des unglücklichen Teams: Mare hat große Probleme, unter Wasser zu posieren. "Ich kann keine Luft anhalten", meckert das Nachwuchsmodel. Tauchen wecke ein kleines Trauma bei ihr – als Kind wurde sie in ein Becken geschubst und schluckte jede Menge Wasser. Schließlich harmonieren die beiden aber doch gut und der 24-Jährige kann ihr helfen, ihre Angst zu überwinden. Mare gibt sogar zu, sie könne sich glücklich schätzen, Lucas als Partner zu haben.

Die Zuschauer können das Drama um Mare und Lucas' Shooting nicht ganz nachvollziehen. "Es ging darum, wer optisch zusammenpasst und nicht, ob ihr heiraten sollt", findet ein Fan. Ein anderer fragt sich: "Sagt denen jemand noch, dass die sich im echten Modelleben ihre Shooting-Partner nicht aussuchen können?" Mares zickige Art kommt gar nicht gut an. Ein User scherzt: "Professionalität ist Mares größter Albtraum."

ProSieben / Sven Doornkaat "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten Lukas und Mare

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum am Set von "Germany's Next Topmodel"

