Bei Germany's next Topmodel verhärten sich die Fronten! Die Castingshow steuert langsam, aber sicher auf das große Finale im Mai zu. Mittlerweile sind nur noch acht Mädels im Rennen und die Luft wird spürbar dünner. Auch die ersten Reibereien lassen da nicht lange auf sich warten. Besonders in der vergangenen Folge flogen zwischen Lijana, Larissa und Jacky ordentlich die Fetzen. Und was sagen die Zuschauer zu dem Zickenkrieg?

Das Drama nahm bei einem Casting für einen Modeljob seinen Lauf, als Larissa Jacky egoistisches Verhalten vorwarf. Auch mit Lijana geriet die 21-Jährige danach aneinander und ein Gespräch in der Model-Villa verschlimmerte den Stunk nur noch. Das eingeschworene Duo aus Lijana und Larissa wollte nichts mehr von der unliebsamen Konkurrentin wissen. Eine Versöhnung scheint nicht in Sicht zu sein.

Die anderen Nachwuchsmodels ergriffen Partei, wie Larissa Modelmama Heidi Klum (46) beim Shooting mit Tränen in den Augen offenbarte: "Alle haben sich auf Jackys Seite gestellt. Alle sind so ein bisschen gegen uns." Auch Sarah (20) gab ihre Meinung über die Abiturientin und die Grundschullehramtsstudentin preis: "Es sind wieder die zwei. Sie streiten sich gefühlt mit allen." Und was denkt ihr? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / lijana.gntm2020.official Larissa und Lijana, GNTM-Kandidatinnen

Instagram / sarahposch Sarah P., GNTM-Kandidatin 2020



