Gute Neuigkeiten für alle Fleisch-Fans auf Mallorca: Melanie Müller (31) hat ihren Imbiss-Betrieb erneut aufgenommen. Die Schlagersängerin besitzt auf der Sonneninsel zwei Grillbuden: eine in Arenal und eine zweite in Peguera. Seit der Eröffnung rannten hungrige Fans der ehemaligen Bachelor-Kandidatin besagte Buden ein. Wegen der aktuellen Situation blieb der Grill die letzten Wochen jedoch vorübergehend kalt. Jetzt packte Melanie gegenüber Promiflash aus, warum trotz Wiederöffnung nicht alles in Butter sei.

"Seit Montag ist mein Grillmüller-Stand in Peguera wieder offen, ich kann aber gerade nur Take-away anbieten", verkündete Melanie nun exklusiv gegenüber Promiflash. Auch wenn das erst mal gut klingt, die derzeitige Lage hat auch bei dem Ballermann-Star seinen Tribut gefordert. "Trotzdem musste ich Leute entlassen, Leute, auf die ich mich immer verlassen konnte, aber die ich einfach nicht bezahlen kann", klagte die 31-Jährige. Ihr Business liege ihr schließlich sehr am Herzen: "Die beiden Läden waren meine Zukunft und ich habe viel Energie da reingesteckt", betonte sie.

Nichtsdestotrotz gebe sie nicht auf. Melanie hoffe, dass sich alles wieder schnell normalisiere und sie bald wieder hinter der Theke stehen könne. Schließlich wünsche sie sich, wieder Autogramme geben zu können und mit ihren Fans Fotos zu machen. Aktuell sei dies wegen der harten Bestimmungen aber ausgeschlossen, stellte die Powerfrau klar.

ActionPress Melanie Müller Schlagersängerin

Wehnert, Matthias Melanie Müller in Görlitz im Februar 2020

ActionPress Eröffnung des zweiten Grillmüller von Melanie Müller in Peguera



