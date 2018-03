Melanie Müller (28) steht jetzt hinter dem Grill! In ihrer Würstchenbude "Grillmüller" nämlich, die sie vor rund einer Woche am Ballermann eröffnet hat. Und der Laden brummt tatsächlich! Zahlreiche Mallorca-Touristen kommen vorbei, um einmal die Wurst der ehemaligen Bachelor-Kandidatin zu probieren. Dabei hilft ihr nicht nur der Promi-Bonus, Melanies Würste kommen auch geschmacklich echt super beim Partyvolk an: "Richtig gut, also die Melanie Müller macht das echt cool!", "Also die Wurst war wirklich sehr lecker, sie hat das sehr gut gemacht, sie hat die Pommes selber gemacht, hat die Wurst gemacht, kann man nur weiter empfehlen" oder "Perfekt schmeckt das!", finden die Wurst-Gourmets. Da wartet wohl ein erfolgreicher Sommer auf Melanies neues Würstchen-Imperium.



