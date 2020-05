Die Musikwelt trauert um Millie Small. Bereits in frühen Jahren entdeckte die Sängerin ihre Leidenschaft zur Musik. Ihre erste Single "Don't You Know" aus dem Jahr 1963 blieb allerdings erfolglos. Ihren großen Durchbruch feierte die Musikerin mit ihrer Coverversion des Songs "My Boy Lollipop", der ursprünglich von Barbie Gaye stammte. Jetzt wurden traurige Neuigkeiten bekannt: Millie ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

Eine Freundin des Reggae-Stars bestätigte gegenüber der Zeitung Jamaica Observer den schweren Schicksalsschlag: Millie ist Anfang dieser Woche nach einem Schlaganfall mit 73 Jahren verstorben. "Sie war so eine süße Person, wirklich eine liebenswerte Person. Sehr lustig, toller Sinn für Humor. Sie war wirklich etwas Besonderes", schwärmte ihr Co-Produzent Chris Blakewell.

Mit ihren Hits prägte die gebürtige Jamaikanerin diverse Musikrichtungen. "Ich würde sagen, sie ist die Person, die Ska international gemacht hat", verriet der britische Geschäftsmann. Nach der Veröffentlichung ihres Hits wurde Millie weltweit zu einer Bekanntheit dieses Musikgenres.

Getty Images Millie Small, Musikerin

Getty Images Millie Small, Künstlerin

Getty Images Millie Small im April 1964



