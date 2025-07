"Mein Held": Sohn Luke verabschiedet sich von Michael Madsen

Der plötzliche Tod von Schauspieler Michael Madsen (67) schockte am Donnerstag die ganze Welt. Sein Sohn Luke nimmt nun mit einem rührenden Tribut von ihm Abschied. Auf Instagram teilt der 19-Jährige Schnappschüsse, die ihn als Kind mit seinem Vater zeigen. "Es gibt Helden, die tragen Umhänge und fliegen und schießen Laser aus ihren Augen. [...] Mein Held verstand mich besser als jeder andere. Mein Held ist der coolste und knallhärteste Mensch, den ich kenne. Mein Held war nicht nur ein berühmter, tougher Filmstar. Mein Held war mein Vater", schreibt Luke. Er schließt seinen emotionalen Beitrag mit den Worten: "Ich werde dich eines Tages wiedersehen. Sag Hudson, ich habe ihn gegrüßt." Eine Anspielung auf seinen älteren Bruder Hudson, der 2022 im Alter von 26 Jahren verstorben ist.

Michael Madsens Manager bestätigten gegenüber People, dass der Schauspieler an einem Herzstillstand verstorben sei. In den letzten Jahren hatte sich der 67-Jährige auf die Arbeit an unabhängigen Filmprojekten konzentriert, darunter Filme wie "Resurrection Road" und "Cookbook for Southern Housewives". Zudem stand er kurz vor der Veröffentlichung seines Buches "Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems". In einem Statement betonte sein Team: "Michael Madsen war einer der kultigsten Schauspieler Hollywoods, der von vielen vermisst werden wird."

Michael war bekannt für seine markante Stimme und seine vielen Rollen in Quentin Tarantinos Blockbustern. Er hinterlässt ein beeindruckendes Erbe in der Filmwelt und eine Familie, die ihn schmerzlich vermisst. Als Vater von sieben Kindern war er nicht nur ein unvergesslicher Filmstar, sondern auch ein liebevoller Familienmensch. Trotz der Tragödien, die er in den letzten Jahren erlebte, wie den Verlust seines Sohnes Hudson, übte er seinen Beruf mit Leidenschaft und Hingabe bis zum Schluss aus.

Getty Images Michael Madsen bei den Filmfestspielen in Cannes, 2014

Getty Images Michael Madsen im September 2024

Getty Images Quentin Tarantino und Michael Madsen, Filmemacher und Schauspieler