Nach Tod ihrer Managerin: Caitlyn Jenner zeigt sich tapfer

Caitlyn Jenner (75) zeigte sich nur einen Tag nach dem tragischen Tod ihrer engen Vertrauten und Managerin Sophia Hutchins in der Öffentlichkeit. Die TV-Bekanntheit wurde in Malibu gesichtet, wo sie sich in legerem Outfit – einem hellblauen T-Shirt, kniehohen Shorts und dunkler Sonnenbrille – einen Kaffee holte, wie neue Fotos zeigen, die unter anderem TMZ vorliegen. Trotz des schmerzlichen Verlusts wirkte die ehemalige Olympiasiegerin gefasst, grüßte Passanten mit einem freundlichen Winken und fuhr anschließend mit ihrem Hund im Auto davon.

Sophia, die Caitlyn seit 2015 als Managerin und enge Vertraute zur Seite stand, war am Mittwochmorgen in einen schrecklichen ATV-Unfall verwickelt. Auf einer Straße unweit von Caitlyns Anwesen in Malibu kollidierte das Fahrzeug der 29-Jährigen mit einem fahrenden Auto. Der heftige Aufprall ließ das ATV in eine 100 Meter tiefe Schlucht stürzen, wo Sophia noch am Unfallort für tot erklärt wurde. Die genaue Ursache des Unfalls ist bislang nicht geklärt.

Caitlyn, die seit Jahren als Realitystar und Unternehmerin erfolgreich ist, hatte eine tiefe Bindung zu Sophia, die auch in der Doku-Serie "I Am Cait" mehrfach auftrat. Die beiden arbeiteten nicht nur auf professioneller Ebene miteinander, sondern pflegten auch eine private Freundschaft, die weit über das Arbeitsverhältnis hinausging. Sophia war in der Vergangenheit nicht selten an Caitlyns Seite bei Veranstaltungen zu sehen, und beide wurden oft für ihr enges Verhältnis bewundert.

Getty Images Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner, November 2019

Getty Images Caitlyn Jenner und Sophia Hutchins, März 2022

Getty Images Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner, Februar 2019