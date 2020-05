Melanie Müllers (31) erster Weg aus der Quarantäne führte sie direkt ins Tattoo-Studio! Bis vor Kurzem hatte die Gesundheitskrise Deutschland fest im Griff. Auch wenn jetzt noch immer keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen, gab es in einigen Bundesländern schon erste Lockerungen, was Geschäfte und Dienstleister betrifft. Melli hatte deshalb die Gelegenheit, sich ein neues Tintenbild auf dem Oberschenkel verpassen zu lassen und erntete für diese Aktion einen heftigen Shitstorm.

"Jetzt hat mein Leben wieder einen Sinn", kommentierte die Ballermann-Sängerin am Dienstag ein Foto auf Instagram, das sie glücklich bei ihrem Tätowierer zeigt. Sie und der Künstler tragen beide einen Mundschutz – dennoch regte sich unter ihren 165.000 Followern Unmut über den Schnappschuss. "Wenn das dein größtes Problem war!" und "Ich dachte, das Geld ist knapp?", merkten die User an. Tatsächlich äußerte die Wurstbuden-Besitzerin erst Ende April, dass sie aktuell Geldsorgen wegen der Krise habe. "Man hätte eigentlich in zwei Monaten 70.000 Euro verdient und jetzt ist man auf komplett Null", ärgerte sich die 31-Jährige im RTL-Interview über abgesagte Auftritte auf Mallorca.

Zumindest einen kleinen wirtschaftlichen Lichtblick gab es für die Zweifach-Mama allerdings in dieser Woche: Einer ihrer Wurststände konnte wieder öffnen, Melanie kann dort Speisen zum Mitnehmen anbieten. "Trotzdem musste ich Leute entlassen, Leute, auf die ich mich immer verlassen konnte", kommentierte sie die nach wie vor schwierige Phase gegenüber Promiflash.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im Oktober 2019 in Leipzig

Wehnert, Matthias / ActionPress Melanie Müller beim Oktoberfest in Wiesbaden

Wehnert, Matthias / ActionPress Melanie Müller im Oktober 2019



