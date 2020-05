Erwartet Nicki Minaj (37) etwa schon bald Nachwuchs? Bereits im Februar dieses Jahres heizte die Sängerin die Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft ordentlich an: In einem Clip streichelte ihr Freund Kenneth Petty den Bauch der Beauty. Kurz darauf dementierte die Rapperin die Vermutungen jedoch und posierte in einem engen Karnevalskostüm mit flacher Körpermitte. Jetzt sorgte die Musikerin jedoch erneut für Spekulationen: Im Netz teilte Nicki gerade äußerst verdächtige Andeutungen!

Am vergangenen Donnerstag startete Nicki eine Frage-Antwort-Runde via Twitter. Diese Gelegenheit nutzten ihre Fans, um der dunkelhaarigen Schönheit auf die Schliche zu kommen. "Kannst du ein Bild deines Babybauchs posten?", fragte ein Nutzer ganz unverblümt. Darauf antwortete die 37-Jährige prompt: "Ja, in ein paar Monaten. Die Welt ist noch nicht bereit!" Sieht ganz so aus, als würde in Nickis Bäuchlein bereits ein kleines Baby heranwachsen.

Nach dieser überraschenden Aussage der US-Amerikanerin hakte ein anderer User direkt nach: "Musst du dich auch morgens übergeben und musst viel auf Toilette?" Mit Erbrechen habe Nicki zwar nicht zu kämpfen, dafür leide sie an Übelkeit und müsse ständig pinkeln. "Oh mein Gott, was glaubt ihr, was das bedeutet?", fragte die "Anaconda"-Interpretin ihre Community.

Getty Images Nicki Minaj, Sängerin

Getty Images Nicki Minaj im Mai 2019

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin



