Große Trauer um Andrea Rinaldi: Der junge Fußballer ist tot. Der Mittelfeld-Spieler stand zuletzt für die Mannschaft AC Legnano auf dem Feld. Vergangene Woche passierte das Unglück: Andrea war beim Training in seinem eigenen Garten nach einem Aneurysma zusammengebrochen. Er wurde in einem Krankenhaus in Varese behandelt – dort verstarb das Sport-Talent im jungen Alter von gerade einmal 19 Jahren.

Sein Fußball-Team nahm im Netz mit bewegenden Worten Abschied: "Der AC Legnano, die Stadt und die gesamte Fußballwelt erleben heute einen der schwersten Tage. Andrea Rinaldi, unser Krieger, hat uns verlassen. Ein Aneurysma hat ihm das Leben genommen, als er noch keine 20 Jahre alt war Jahre", teilte der Club auf Twitter mit. Andrea habe noch sein ganzes Leben und seine gesamte Karriere vor sich gehabt. "Eine Tragödie, die man sich nicht vorstellen kann", fügten sie bedrückt hinzu.

Auch Andreas Ex-Mannschaft Atalanta Bergamo meldete sich zu Wort: "Präsident Antonio Percassi und die ganze Familie Atalanta sprechen Andrea Rinaldis Verwandten und dem A.C. Legnano ihr tiefstes und aufrichtigstes Beileid aus. Ciao Andrea."

Getty Images Andrea Rinaldi mit einem Mitspieler beim Spiel gegen FC Internazionale

Instagram / _andrearinaldi_ Andrea Rinaldi, März 2020

Getty Images Andrea Rinaldi gegen zwei Spieler vom FC Internazionale, Juni 2017



