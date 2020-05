Melanie Müller (31) trotzt mal wieder sämtlichen negativen Kommentaren! Die Schlagermusikerin muss in letzter Zeit viel Kritik im Bezug auf ihre Kinder Mia Rose (2) und Matty einstecken. Vor allem die Tatsache, dass die Ex-Bachelor-Kandidatin die zwei so offen auf Social Media präsentiert, gefällt ihren Hatern ganz und gar nicht. Einige werfen ihr sogar vor, ihre Kids nur wegen einer Werbemasche vor die Kamera zu ziehen. Alles Quatsch, macht Melli jetzt im Netz deutlich!

Schließlich möchte die Blondine ihr Berufs- und Privatleben nicht komplett trennen – für die Influencerin absolut kein Problem. Dennoch machte sie jetzt auf Facebook noch einmal deutlich: "Arbeit und Familie, es geht alles zusammen, wenn man nur will. Ich beziehe meine Kids gerne mit ein. Ich sehe es nicht als Vermarktung. Ich möchte, dass meine Kinder aus dem Leben lernen." Diese Aussage unterstrich die Powermama mit einem süßen Clip, in welchem sie mit ihren zwei Sprösslingen während eines Videodrehs vor einem Greenscreen herumtollt.

Den Entschluss, die Kinder nicht vor ihren Fans zu verstecken, hat sie schon früh getroffen. Melli offenbarte vor Kurzem in der Talkshow Marco Schreyl Live: "Ich habe mich entschieden, meine Kinder in die Öffentlichkeit zu nehmen, weil ich natürlich eine öffentliche Person bin."

