Große Trauer um Lynn Shelton: Die Produzentin, Autorin und Regisseurin ist tot. Ihr Regiedebüt hatte sie 2006 mit dem Film "We Go Way Back", für das sie auch das Drehbuch verfasst hatte. In den folgenden Jahren übernahm sie die Regie bei verschiedenen Episoden von Serien wie "Glow", Mad Men oder New Girl. Nun ist sie im jungen Alter von 54 Jahren verstorben.

Die traurige Nachricht bestätigte ihre Publizistin gegenüber The Wrap. Sie soll an einer zuvor unbekannten Bluterkrankung verstorben sein. Sie hinterlässt neben ihrem Sohn, der aus ihrer Ehe mit Kevil Seal stammt, auch ihrer Eltern und ihre Geschwister. Seit 2019 war sie mit dem Komiker Marc Maron zusammen.

Bevor sie Regisseurin wurde, hatte Lynn zunächst eine andere Karriere eingeschlagen. Sie war als Filmeditorin aktiv. Mit 37 Jahren wurde sie aber Regisseurin, nachdem sie mit der Filmemacherin Claire Denis in Kontakt getreten war.

Getty Images Lynn Shelton in New York, Juli 2019

Getty Images Lynn Shelton bei der Premiere von "Sword Of Trust"

Getty Images Lynn Shelton und Marc Maron



