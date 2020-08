Neue Details über Lynn Sheltons Tod werden bekannt. Die Produzentin starb Mitte Mai unerwartet an den Folgen einer Bluterkrankung, die bei ihr im Vorfeld nicht entdeckt worden war. Wochen nach dem schweren Verlust meldet sich nun ihr Freund Marc Maron zu Wort, mit dem sie zum Zeitpunkt ihres Todes ein Jahr zusammen war. Er war an der Seite der Produzentin und spricht nun darüber, was geschehen ist.

In ihren letzten Tagen habe Lynn hohes Fieber und geschwollene Drüsen am Hals gehabt, wie Marc The New York Times offenbart. Wegen der Symptome habe seine Freundin einen Termin beim Arzt gemacht, brach allerdings zusammen, bevor sie hingehen konnte. "Ich rief den Notarzt und sie starb innerhalb von 18 Stunden", erklärt er. Die Todesursache sei Organversagen und eine akute myeloische Leukämie gewesen. "Ich ging in dieser Nacht ins Krankenhaus und blieb ein paar Minuten bei ihrer Leiche", schildert er.

Seine tote Partnerin zu sehen, war für Marc unglaublich schwer. "Es war niederschmetternd. Es hat mich umgehauen, mich vollkommen traumatisiert. Mein Herz war gebrochen", erinnert er sich zurück. Mittlerweile habe der Schock etwas nachgelassen und er würde anfangen, den Verlust zu verarbeiten.

