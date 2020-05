Die Filmwelt trauert um Michel Piccoli. Bereits in jungen Jahren entdeckte der Franzose seine Leidenschaft für die Schauspielerei. Nach seiner anfänglichen Karriere auf den Theaterbühnen der französischen Hauptstadt ergatterte der Darsteller im Jahr 1944 seine erste Hauptrolle. Mit seiner Rolle im Film "Die Verachtung" gelang dem Sohn einer Musikerfamilie der internationale Durchbruch. Jetzt erreichen uns traurige Neuigkeiten: Michel ist im Alter von 94 Jahren verstorben.

Wie Michels Familie jetzt gegenüber der französischen Presseagentur AFP bestätigte, verstarb der "Die Nacht ist jung"-Darsteller am vergangenen Dienstag im Alter von 94 Jahren. "Nach einem Schlaganfall starb Michel am 12. Mai in den Armen seiner Frau Ludivine und seinen Kindern Inord und Missia", heißt es in einem offiziellen Statement von Gilles Jacob (89), einem Freund des Verstorbenen und ehemaligen Präsidenten des Filmfestivals Cannes.

Noch bis ins hohe Alter stand Michel vor der Kamera. Für seine Hauptrolle im Film "Belle Toujours" wurde der 94-Jährige im Jahr 2007 sogar für den Europäischen Filmpreis nominiert.

Getty Images Michel Piccoli, Schauspieler

Getty Images Michel Piccoli, französische Filmlegende

Getty Images Michel Piccoli im Dezember 2011



