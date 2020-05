Der Baby-Countdown für Matheus Cunha und seine Freundin läuft! Am Wochenende ging die erste Bundesliga nach einer Zwangspause endlich weiter. Das erste Spiel war für Matheus und seinen Verein Hertha BSC direkt ein voller Erfolg. 3:0 setzte Hertha sich gegen TSG 1899 Hoffenheim durch – auch dank eines Tores des Brasilianers. Doch Matheus hat noch einen weiteren Grund zur Freude: Seine Freundin Gabriela Nogueira ist hochschwanger!

Nach dem Spiel erzählte der 20-Jährige gegenüber Bild ganz aufgeregt: "Ich freue mich über das Tor und auf mein Kind, das vielleicht diese Woche zur Welt kommt. Meine Freundin ist jetzt schon ins Krankenhaus gekommen. Es kann jederzeit losgehen." Dass die Entbindung kurz bevorsteht, können sich Matheus' Fans sicher denken. Schon zu Ostern veröffentlichte er ein Foto seiner Liebsten mit einer XXL-Kugel.

Wie sehr der Kicker sich auf seinen Nachwuchs freut, machte er auch beim Bundesligaspiel am Samstag deutlich: Sein Tor zelebrierte er mit einem nuckelnden Daumen im Mund. Ein Foto davon veröffentlichte er auch der Social-Media-Plattform. "Ich danke Gott für all die Segnungen in meinem Leben. Mini, komm' endlich", kommentierte Matheus die Aufnahme.

Instagram / mathcunha_ Fußballer Matheus Cunha

Instagram / mathcunha_ Matheus Cunha mit seiner Freundin Gabriela Nogueira, April 2020

Getty Images Maximilian Mittelstaedt, Cunha Matheus und Vedad Ibisevic, Mai 2020



