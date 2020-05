Freudige Nachrichten aus der Sportwelt! Fußballstar Matheus Cunha (20) teilte sein großes Glück Ende 2019 mit den Fans: Der Hertha-BSC-Star und seine Freundin Gabriela Nogueira erwarteten das erste gemeinsame Kind. Vor wenigen Tagen präsentierte sich der Brasilianer auf einem Schnappschuss noch total glücklich neben seiner hochschwangeren Partnerin und kuschelte sich an ihren Babybauch. Kuscheleinheiten kriegt ab sofort nicht mehr die Kugel – sondern sein Nachwuchs. Matheus' Kind ist auf der Welt!

Das machte der Kicker auf seinem Instagram-Kanal öffentlich. Er teilte dort megastolz den ersten Schnappschuss mit seiner kleinen Familie: Darauf ist er neben Gabriela im Kreißsaal zu sehen – seine Liebste hält stolz den Knirps im Arm, der in ein Handtuch gewickelt ist. In seinem Posting verrät der 20-Jährige, dass er am Samstag Vater eines Sohnes geworden ist – und gibt erste Details im Namen seines Babys preis: "Hallo Leute, mein Name ist Levi Nogueira da Cunha. Ich habe um 06:35 Uhr das Licht der Welt erblickt, um das Herz von Papa und Mama mit Glück zu fluten."

Matheus wird den Tag vor der Geburt seines Sohnes aber auch nicht vergessen. Er wurde nämlich während seines Derby-Spieles gegen Union vom Trainer ausgewechselt – und sofort ins Krankenhaus zu seiner Liebsten geschickt. Sie stand da schon kurz vor der Entbindung.

Instagram / mathcunha_ Matheus Cunha mit seiner schwangeren Freundin

Instagram / mathcunha_ Matheus Cunha mit Sohn Levi

Getty Images Matheus Cunha am 22. Mai in Berlin

