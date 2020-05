Große Trauer bei den "Les Misérables"-Fans: Heather Chasen ist jetzt im Alter von 92 Jahren gestorben. Zunächst sammelte sie Schauspielerfahrungen durch Auftritte in Theaterstücken. Ihre erste Filmrolle erhielt sie dann 1949 für "Meet The Duke." Der große Durchbruch gelang ihr mit einer der Hauptrollen in der britischen Dramaserie "Marked Personal" sowie in der Soap "EastEnders". Nun müssen Kollegen und Freunde Abschied von ihr nehmen!

Vor wenigen Stunden gab Heathers Ex-Freundin Amanda Barrie auf Twitter bekannt: "Im Gedenken an die fabelhafte Heather Chasen, die uns gestern traurigerweise verlassen hat." Weiterhin hinterließ sie einige rührende Worte über die Persönlichkeit der Madame-Magloire-Darstellerin, die "wunderbar exzentrisch, herrlich komisch und eine ganz besondere Schauspielerin" gewesen sei. Auch viele Fans der Seifenopern oder Filmen, in denen sie mitspielte, zeigten sich bestürzt über ihr Ableben: "Man kennt nicht mehr viele von ihrer Sorte. Ruhe in Frieden." 2012 hatte sie ihren letzten Auftritt in der Film-Adaption des Musicals "Les Misérables", bevor sie 2014 ihre Karriere endgültig beendete. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Heather wurde am 20. Juli 1927 in Singapur geboren. Kurz vor den Angriffen der japanischen und alliierten Einheiten auf ihre Heimat gelang es der Mutter, mit ihr und ihrer jüngeren Schwester zu fliehen. Dann fassten sie in Großbritannien Fuß, wo sie einige Jahre später schließlich auch berühmt wurde.

Getty Images Heather Chasen, Januar 1959

Getty Images Heather Chasen und Judy Cornwell, September 1961

Getty Images Heather Chasen, Jon Pertwee und Judy Cornwell, September 1961



