Nikoloz Basilaschwili (28) ist vor allem in der Sportwelt ein wohlbekannter Name. Erst im Januar trat der Tennisspieler bei den Australian Open an, schied aber bereits in der zweiten Runde aus. Trotzdem belegt der georgische Profisportler zurzeit den 27. Platz in der Tennis-Weltrangliste. Jetzt wird ihm allerdings ein schwerer Vorwurf gemacht: Der Athlet soll seine Ex-Frau angegriffen haben und muss sich nun vor Gericht verantworten.

Wie die Staatsanwaltschaft von Tiflis mitgeteilt hat, wird der 28-Jährige von seiner ehemaligen Partnerin Neka Dorokashvili der körperlichen Gewalt beschuldigt. Nikoloz soll sie vor den Augen ihres fünfjährigen Sohnes Lukas attackiert haben – das hat die Ex-Spielerfrau dem Fernsehsender Mtavari erzählt. Nach dem vermeintlichen Übergriff wurde der Tennisstar festgenommen. Laut seiner Anwältin Irma Chkadua bestreitet er jedoch alle Anschuldigungen.

The Guardian berichtet, dass der Athlet gegen eine Kaution in Höhe von umgerechnet 27.500 Euro vorerst wieder auf freien Fuß gekommen sein soll. Ein vorläufiger Termin vor Gericht wurde auf den 16. Juli festgesetzt. Sollte er schuldig gesprochen werden, drohen Nikoloz bis zu drei Jahre Haft.

Instagram / https://www.instagram.com/nikolozbasilashvili/ Nikoloz Basilaschwili und sein Sohn Lukas in Georgien im Juli 2019

Getty Images Nikoloz Basilaschwili bei einem Tennisspiel in Shanghai im Oktober 2015

Instagram / nikolozbasilashvili Nikoloz Basilaschwili in Rottnest Island im Januar 2020



