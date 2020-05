Große Trauer um einen deutschen Filmstar: Renate Krößner ist tot – sie wurde 75 Jahre alt. Besonders bekannt war die im Harz geborene Schauspielerin, deren Karriere in den 1960er Jahren aufblühte, für ihre Hauptrolle in dem DEFA-Spielfilm "Solo Sunny". Für diese Rolle erhielt sie auf der Berlinale 1980 auch den Filmpreis Silberner Bär. Zudem war sie in zahlreichen TV-Formaten zu sehen, darunter in mehreren Tatorten und auch in der Lindenstraße. Jetzt müssen sich die Fans jedoch von Renate (✝75) verabschieden.

Wie Bild berichtet, ist die TV-Darstellerin am gestrigen 25. Mai verstorben – somit nur wenige Tage nach ihrem 75. Geburtstag am 17. Mai. Das bestätigte ihr Ehemann Bernd Stegemann gegenüber dem Medium: "Meine Ehefrau ist am Montag nach einer kurzen, schweren Krankheit verstorben." Weitere Details gab er jedoch nicht bekannt.

Auch Renatas Mann, mit dem sie seit 2005 verheiratet war, ist kein Unbekannter. Bernd ist ebenfalls Schauspieler – und dürfte dem breiten Publikum vor allem durch seine Rollen in der Fack ju Göhte-Filmreihe, der Serie "Merz gegen Merz" sowie in zahlreichen Krimis wie "SOKO Potsdam", "Notruf Hafenkante" oder "Polizeiruf 110" bekannt sein.

Heinrich, Ralf U. / ActionPress Renate Krößner, Schauspielerin

Getty Images Renate Krößner und Bernd Stegemann

Marcel Mettelsiefen/Getty Images Bernd Stegemann, Schauspieler



