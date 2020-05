Das war eindeutig zu heiß für diese Plattform! Omar Ayuso wurde durch seine Rolle in der beliebten Serie Élite bekannt. Fans können den Schauspieler neben seinen Auftritten im TV aber auch auf Social Media verfolgen. Rund 4,3 Millionen Followern bietet der Spanier immer wieder Content. Dabei ziert er sich auch nicht, auch mal ein bisschen mehr Haut zu zeigen. Bei einem Bild wurde es der Plattform allerdings zu heftig – und sie nahm den Netz-Beitrag von seinem Account!

Omar hatte einen anrüchigen Screenshot eines Videochats auf Instagram geteilt: Darauf ist er mit ernsten Gesichtsausdruck und freiem Oberkörper zu sehen. Sein Anblick wird aber vermutlich nicht zum Löschen geführt haben, sondern eher das Videofenster seines Freundes am anderen Ende, das in der unteren Ecke zu sehen ist. Dort ist ein vermutlich komplett nackter Körper zu sehen, wobei der Bildausschnitt kurz über dem Intimbereich endet. Die Hand hat Omars Anrufpartner scheinbar in seinem Schritt liegen.

Nachdem die Webseite den freizügigen Schnappschuss von seinem Profil genommen hatte, lud Omar es erneut hoch – dieses Mal aber nur mit sich darauf. "Instagram kann mir gerne meine Ode an die Liebe zensieren, nicht aber meine Ode an mich selbst", schrieb er dazu.

Getty Images Omar Ayuso, 2018

Instagram / omarayuso Schauspieler Omar Ayuso

Getty Images Omar Ayuso, 2019



