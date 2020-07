Endlich gibt es einen Einblick in die Dreharbeiten zur vierten Staffel der Netflix-Erfolgsserie Élite! Vor Kurzem wurde bestätigt, dass die Show verlängert wird, die Fans sich aber von einigen Hauptdarstellern verabschieden müssen. Die Figuren, die in Staffel drei ihren Abschluss machen, sind logischerweise nun keine Schüler mehr an dem Hauptspielort des Formats. Jetzt gibt es schon die ersten Bilder zu den kommenden Episoden, und diese zeigen auch die neuen Mitglieder des Casts.

Dabei wurden gleich zwei neue Schüler und zwei neue Schülerinnen für die Eliteschule Las Encinas vorgestellt. Die Mädels werden von Carla Díaz (29) und Martina Cariddi gespielt. Während Carla eine Newcomerin ist, konnte man Martina schon in Produktionen wie "Mientras dure la guerra" sehen. Wie für die Serie üblich, sind auch zwei neue Hotties am Start. Die beiden Sänger Pol Granch (22) und Manu Rios werden die Frauenherzen demnächst vor den Bildschirmen höherschlagen lassen.

Neben den vier Neuankömmlingen sind auch die verbliebenen Darsteller der vorherigen Staffeln auf einigen Aufnahmen abgelichtet. So wird es ein Wiedersehen mit Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzman), Omar Ayuso (Omar), Arón Piper (Ander), Claudia Salas (Rebeca) und Georgina Amorós (Cayetana) geben.

Netflix Schauspieler Manu Rios

Netflix Schauspielerin Carla Díaz

Netflix Pol Granch, Schauspieler

Netflix Martina Cariddi, Schauspielerin

Netflix Martina Cariddi, Pol Granch, Carla Díaz und Manu Rios



