Nach Cliffhanger: Kehrt Itzan Escamilla zu "Élite" zurück?

Ist Samuel tot? Das Ende der fünften Staffel von Élite ließ offen, ob Samuel (Itzan Escamilla, 24) seine schlimme Kopfverletzung überleben würde. Diese wurden ihm während einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Vater seiner Freundin zugefügt. Jetzt wurde bekannt gegeben, welche Schauspieler auch in der sechsten Staffel der Netflixserie zu sehen sein werden und welche den Cast verlassen. Wird Itzan nach fünf Staffeln tatsächlich nicht in seine Hauptrolle bei Élite zurückkehren?

Achtung, Spoiler!

Dies scheint Samuels Tod zunächst zu bestätigen. Neben Itzan verlassen auch andere Schauspieler des Hauptcasts die Serie. Dazu gehören Just Jared zufolge Claudia Salas (28), die in der zweiten Staffel als Rebeka hinzustieß. Des Weiteren werden Georgina Amorós (24) als Cayetana sowie Omar Ayuso, der als Omar seit der ersten Staffel zum Cast gehörte, in der sechsten Staffel nicht zu sehen sein.

Zurückkehren werden Carla Díaz als Ari, Valentina Zenere (25) als Isadora, André Lamoglia (25) als Iván, Martina Cariddi als Mencía, Adam Nourou (19) als Bilal und Manu Rios (23) als Patrick. Netflix veröffentlichte bereits einen kurzen Clip, um den Start der neuen Staffel für den 18. November anzukündigen. In dem Video gehen kaum bekleidete Schüler miteinander auf Tuchfühlung, eine konkrete Handlung lässt sich daraus jedoch noch nicht ableiten.

