Die Musikwelt trauert um Bob Kulick! Der Rockmusiker hatte zu Lebzeiten mit zahlreichen Größen der Musikbranche zusammengearbeitet. Neben der mega-erfolgreichen Gruppe Kiss hatte er auch bei Werken von Diana Ross (76) sowie Lou Reed (✝71) mitgewirkt. Aber auch Motörhead und Meat Loaf gehören der langen Liste an. Doch nun machen traurige Nachrichten die Runde: Bob ist im Alter von 70 Jahren gestorben!

Sein jüngerer Bruder Bruce machte seinen Tod am Freitag auf Twitter öffentlich: "Es bricht mir das Herz, euch mitzuteilen, dass mein Bruder Bob Kulick verstorben ist. Seine Liebe zur Musik und sein Talent als Musiker und Produzent sollten für immer gefeiert werden." Über die genauen Umstände seines Todes machte er allerdings keine Angaben. Er erklärt lediglich: "Ich weiß, dass er jetzt in Frieden mit meinen Eltern zusammen ist und seine Gitarre so laut wie möglich spielt."

Bruce und Bobs Mutter Alice war vor zwei Jahren gestorben. In dem letzten Instagram-Post des Künstlers hatte er sich an sie erinnert und zu einem gemeinsamen Foto geschrieben: "Sie hatte ein langes Leben und ich war mit ihrem wunderschönen Geist und ihrer Entschlossenheit gesegnet."

Getty Images Diana Ross bei den Grammy Awards 2019

Getty Images Bob Kulick, 2015

Getty Images Gene Simmons und Tommy Thayer von Kiss



