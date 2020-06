Lele Pons (23) hat auf sehr anschauliche Art und Weise herausgefunden, dass ihr Papa schwul ist! Die YouTuberin gewährt ihren 16,4 Millionen Abonnenten derzeit einen besonders intimen Einblick in ihr Leben. In der fünfteiligen Doku "The Secret Life of Lele Pons" geht es vorrangig darum, wie die Webvideo-Produzentin mit ihrem Tourette-Syndrom und Zwangsstörungen umgeht. In der bis dato aktuellsten Episode spielt jedoch auch ihr Vater Luis eine große Rolle: Dass die 23-Jährige ihren Papa als Kind beim Sex mit einem Mann erwischte, sei für sie traumatisch gewesen!

"Ich habe herausgefunden, dass er schwul ist, als ich in sein Schlafzimmer kam und ihn beim Sex mit einem Mann erwischte. Ich war zehn Jahre alt und es war traumatisierend, ich hätte das nicht unbedingt persönlich mit ansehen müssen", erinnert sich Eleonora Pons Maronese, wie die Influencerin mit bürgerlichem Namen heißt, in der Videoserie auf YouTube. Ihre Zwangsstörung habe ihr beim Verarbeiten des Gesehenen besonders zu schaffen gemacht, weil sie dadurch ihren Papa in ihrer katholisch geprägten Schule geoutet habe: "Impulsivität ist ein großer Teil meiner Zwangsstörung. Nachdem ich herausgefunden hatte, dass er schwul ist, ist es mir anschließend bei einer Präsentation vor meiner Klasse rausgerutscht."

Wichtig sei der Venezolanerin jedoch auch, klarzustellen, dass sie ihren Vater nie für seine sexuelle Orientierung verurteilt habe: "Ich habe versucht ihn zu verstehen, warum er trotzdem meine Mutter geheiratet hat, warum er es mir jetzt sagt und so weiter – und das ist mir irgendwann gelungen." Ihr Angehöriger kommt in der Doku schließlich auch zu Wort – er genieße es, mit seiner Tochter so offen über Themen reden zu können, die anderen Eltern sehr unangenehm wären: "Und sie weiß, dass ich allem gegenüber offen bin!"

Getty Images Lele Pons, YouTuberin

enewsimage / ActionPress Lele Pons bei den Grammys 2019

Instagram / lelepons Lele Pons im April 2020



