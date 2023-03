Wow! So schön waren die Promi-Gäste auf Lele Pons' Hochzeit

Auf Lele Pons' (26) Hochzeit gab es allerhand zu sehen! Am 4. März war es so weit: Die Influencerin und ihr Partner Guaynaa gaben sich das Jawort. Bei einer Zeremonie unter freiem Himmel und im Beisein ihrer Liebsten feierten sie ihre Liebe. Die Braut trug dabei ein pompöses Kleid mit langer Schleppe und Schleier. Doch auch ihre Gäste strahlten um die Wette und warfen sich für Leles Hochzeit besonders in Schale!

Vor allem Paris Hilton (42) stand an diesem besonderen Tag neben der Braut im Fokus. Die Hotel-Erbin gehörte zu den Brautjungfern und trug auch das entsprechende Outfit: Die Neu-Mama erschien in einem eng anliegenden Satin-Kleid in einem hellen Blauton. Neben Paris war auch Winnie Harlow (28) zu Gast. Das Model zeigte auf der Hochzeit reichlich Haut und entschied sich für ein silber schimmerndes Minikleid.

Im Netz schwärmte Paris auch schon von der herrlichen Feier. "Eine wunderschöne Hochzeit für ein so perfektes Paar. Es war mir eine Ehre, deine Brautjungfer an deinem besonderen Tag zu sein", schrieb die Blondine via Instagram und betonte: "Ich freue mich so sehr für euch und habe es geliebt, eure Liebe zu feiern."

Instagram / lelepons Lele Pons am Tag ihrer Hochzeit

Action Press / Backgrid Winnie Harlow auf Lele Pons' Hochzeit im März 2023

Action Press / Backgrid Paris Hilton auf Lele Pons' Hochzeit im März 2023

