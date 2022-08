Vor Millionenpublikum: Insta-Star Lele Pons hat sich verlobt

Was für ein emotionaler Moment für Lele Pons (26)! Die Influencerin ist seit gut zwei Jahren mit dem Musiker Guaynaa zusammen. In dem DJ scheint die gebürtige Venezolanerin ihren Mister Right gefunden zu haben. Das lassen zumindest ihre Fotos und Videos im Netz vermuten, die das Paar stets überglücklich und unzertrennlich zeigen. So begleitete die Blondine ihren Liebsten nun auch zum Tomorrowland Festival nach Belgien – und dort ging Guaynaa vor Lele vor einem Millionenpublikum auf die Knie!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 26-Jährige das rührende Erlebnis mit ihrer Community. Während seines Auftritts vor der feiernden Menge holte Jean Carlos Santiago Pérez, wie Guaynaa bürgerlich heißt, seine Freundin auf die Bühne. Dort machte er Lele einen Heiratsantrag – und die sagte unter Tränen "ja"! "Der glücklichste Tag meines Lebens", schrieb sie anschließend zu einem Video des Antrags und präsentierte zudem stolz ihren Ring.

Ebenfalls vor Ort war auch Leles Freundin Paris Hilton (41). Die DJane freute sich total über die Verlobung ihrer BFF, wie sie in einem Posting klarmachte: "Was für ein magischer Moment. Ich liebe euch so sehr und bin froh, dass ich bei diesem unglaublich besonderen Moment dabei war!" Lele antwortete darauf promt – und machte Paris sogleich zu ihrer Brautjungfer.

Getty Images Lele Pons, Model und Influencerin

Getty Images Lele Pons und Guaynaa

Instagram / lelepons Paris Hilton und Lele Pons

