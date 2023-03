TikTok-Star Lele Pons und ihr Verlobter haben geheiratet!

Lele Pons (26) hat sich getraut! Die TikTok-Bekanntheit und ihr Freund Guaynaa sind seit rund zwei Jahren ein Paar. Stets versüßen der Musiker und die Influencerin ihren Fans mit niedlichen Bildern den Alltag. Im August sorgten die zwei für eine große Überraschung: Das Paar hatte den nächsten Schritt gewagt und sich verlobt. Mit der Hochzeit ließen die Turteltauben offensichtlich nicht lange auf sich warten – denn Lele hat jetzt geheiratet!

Dies verkündete die gebürtige Venezolanerin via Instagram. Die Blondine teilte von ihrer Hochzeit eine Reihe von Schnappschüssen, die Lele und ihren Liebsten am schönsten Tag ihres Lebens zeigen. Laut der Bildunterschrift gaben sich die zwei am 4. März bei einer Zeremonie unter freiem Himmel romantisch das Jawort. Für ihr Brautkleid wählte sie eine äußerst glamouröse Robe mit einem bodenlangen Schleier.

Die Frischvermählten wurden nicht nur von ihrer Familie und ihren Liebsten unterstützt. Unter den weiteren Anwesenden fanden sich einige prominente Hochkaräter: It-Girl Paris Hilton (42) und die brasilianische Sängerin Anitta (29) waren Leles Brautjungfern. Zu den Gästen zählten auch Stars wie Dua Lipa (27) und Camila Cabello (26), wie Just Jared berichtet.

Guaynaa und Lele Pons, Dezember 2021

Lele Pons am Tag ihrer Hochzeit

Lele Pons mit ihren Brautjungern

