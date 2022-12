Wackel-Brüste! Lele Pons begeistert mit sexy Weihnachtsgruß

Da hat sich Lele Pons (26) aber was ganz Spezielles einfallen lassen! Das Fest der Liebe steht vor der Tür und die Stars sind im absoluten Weihnachtsfieber. Während Reese Witherspoon (46) ihr Zuhause schon fleißig schmückte, ließ die schwangere Chrissy Teigen (37) festliche Bilder von sich und ihrer Familie schießen. Doch es muss nicht immer so besinnlich zugehen, dachte sich wohl Lele Pons. Die YouTuberin sendete einen Weihnachtsgruß der besonderen Art!

Auf Instagram postete Lele ein Video, das sie gemeinsam mit zwei Freundinnen drehte. Die Frauen stehen in sexy Weihnachtsfrauen-Looks nebeneinander, tragen eine Zipfelmütze und dunkle Sonnenbrillen. Doch ihre Fans staunten nicht schlecht, als sich die Brüste der Frauen plötzlich zu dem Song "Here Comes Santa Claus" im Takt bewegten! Von der speziellen Choreografie waren die Follower der Schauspielerin ganz begeistert. "Ich liebe es, Mädels!", schwärmte ein User.

Doch die Frans fragen sich auch, wie die Frauen denn ihre Brüste zum Wackeln gebracht haben? Kurz darauf veröffentliche Lele ein "Hinter-den-Kulissen"-Video, mit dem sie dem Rätselraten ein Ende bereitete. Die 26-Jährige zeigte, dass an den Oberteilen der Frauen transparente Fäden befestigt waren, die von drei Männern, die sich über ihnen befanden, im Takt gezogen wurden! Wie findet ihr Leles besonderen Weihnachtsgruß?

Anzeige

Getty Images Lele Pons, Webvideoproduzentin

Anzeige

Getty Images Lele Pons, Model und Influencerin

Anzeige

Getty Images Lele Pons im Jahr 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de