Großer Trauerfall in Jeremy Jordans (35) Familie. Der Schauspieler ist bekannt durch verschiedene Rollen in Serien, wie zum Beispiel "Supergirl" oder "Smash". Sein Privatleben hält der Vater einer Tochter normalerweise aus der Öffentlichkeit heraus, doch nun bewog ein trauriger Anlass ihn dazu, sich seinen Followern mitzuteilen: Sein Neffe ist gestorben – er hat sich mit nur 14 Jahren das Leben genommen.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte er eine Collage mit Bildern des Jungen – dazu schrieb er: "Bitte nehmt euch in diesem Chaos einen Moment Zeit, um für meine Familie zu beten. Vor ein paar Tagen hat mein 14-jähriger Neffe Selbstmord begangen. Wir sind am Boden zerstört", lauteten seine traurigen Worte. Gleichzeitig machte er auf das Thema Suizid unter Teenagern aufmerksam – denn das sei ein großes Problem, das man nicht ignorieren dürfe. "Redet mit euren Kindern, hört ihnen zu, haltet Ausschau nach Zeichen", so sein eindringlicher Appell.

Nicht nur Jeremys Fans drückten in den Kommentaren ihre Anteilnahme aus, sondern auch Schauspielkollegen wie unter anderem Zachary Levi: "Es tut mir so leid. Ich bete für dich und deine ganze Familie. Ich kann mir deinen Schmerz nicht einmal vorstellen", schrieb er auf der Foto- und Videoplattform.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Jeremy Jordan in San Diego, Juli 2016

Getty Images Jeremy Jordan, "Supergirl"-Darsteller

Getty Images Jeremy Jordan, Schauspieler



