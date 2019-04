Jeremy Jordan ist nun Vater seines eigenen Supergirls! Bereits seit 2012 ist der "Supergirl"-Darsteller mit Schauspielerin und Sängerin Ashley Spencer verheiratet. Ihre Beziehung genießt das Paar normalerweise für sich. Für einen ganz besonderen Anlass machten die beiden nun aber eine Ausnahme: Jeremy und Ashley sind zum ersten Mal Eltern geworden – am Ostersonntag kam ihre Tochter auf die Welt. Sein Glück teilt der überstolze Papi im Netz jetzt auch mit seinen Fans!

Auf dem Instagram-Account des US-Amerikaners ist zu lesen: "Sie versuchten, uns vorzubereiten, aber du trotzt allen Erwartungen. Du bist vollkommene Perfektion. Und an meiner unglaublichen Frau Ashley, ich werde nie deinen Mut und deine Stärke vergessen. Gestern habe ich mich noch einmal in dich verliebt." Auch den Namen seines ersten Sprosses verriet der 34-Jährige: Die kleine Maus heißt Clara Eloise – dazu postete er eine Fotoreihe des Säuglings.

In seinem Posting bedankte er sich auch bei Freunden und den Mitarbeitern des New York-Presbyterian Krankenhauses, in dem seine Tochter auf die Welt kam. Die Fans des Schauspielers zeigten sich total entzückt von dem Anblick der kleinen Clara – unter dem Beitrag befinden sich zahlreiche Glückwunschbekundungen.

Getty Images Ashley Spencer und Jeremy Jordan bei einem Event, 2015

Instagram / jeremymjordan Jeremy Jordans Tochter Clara Eloise

Getty Images Jeremy Jordan im September 2018

