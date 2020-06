Til Schweiger ist ein großer Fan von Bastian Schweinsteiger (35) und dessen Ehefrau Ana (32)! Der Schauspieler und der Fußballer sind nicht nur privat sehr gut befreundet, seit Kurzem sind sie auch beruflich ein eingespieltes Team. Für den Dokumentarfilm "SCHWE31INS7EIGER: Memories – Von Anfang bis Legende" arbeiteten sie nun noch enger zusammen. In einem Interview sprach der 56-Jährige jetzt darüber, was er an dem Paar besonders schätzt!

Der Filmemacher verriet gegenüber Gala, was ihn an dem Profi-Kicker so beeindruckt: "Egal, ob er mit der Reinigungsfrau oder dem Zeugwart spricht, mit Uli Hoeneß (68) oder Karl-Heinz Rummenigge (64) – er ist immer der Basti und verstellt sich nie." Die Doku soll außerdem private Einblicke in die Liebe und vor allem in die Hochzeit von Basti und Ana geben. Die Aufnahmen stellte der ehemalige Bayern-München-Spieler dem "Honig im Kopf"-Produzenten exklusiv zur Verfügung. Auf die Frage, wie Til (56) die beiden als Paar erlebt hat, geriet er nur noch mehr ins Schwärmen: "Sie passen wie 'Arsch auf Eimer'. Sie sind ein schönes Paar, nicht nur weil sie gut aussehen, sondern weil sie so unheimlich gut harmonieren."

In der Dokumentation wird es jedoch nicht nur um Anas und Bastis Privatleben gehen, sondern auch um die Höhen und Tiefen, die der Weltmeister von 2014 auf seinem Karriereweg erlebte. Ab dem 05. Juni 2020 können alle Interessierten den Film auf Amazon Prime anschauen.

Anzeige

ActionPress Schauspieler Til Schweiger und Fußballer Bastian Schweinsteiger im August 2013

Anzeige

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic in München

Anzeige

Instagram/tilschweiger Bastian Schweinsteiger, Til Schweiger, Ana Ivanovic und Angelique Kerber, Februar 2020

Werdet ihr euch den Dokumentarfilm anschauen? Oh ja! Nein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de