Ein Scherz? Til Schweiger wegen gebrochener Arme in Klinik

Til Schweiger (60) sorgte bei seinen Fans zuletzt für große Besorgnis: Der Schauspieler erlitt eine schwere Blutvergiftung und musste einige Zeit in einer Klinik auf Mallorca verbringen. Zuletzt gab es aber eine Entwarnung: Der "Keinohrhasen"-Star durfte die Klinik wieder verlassen. Nun liegt RTL ein Video vor, auf dem der Leinwandstar von seinem Freund Oliver Masucci (55) in ein Krankenhaus getragen wird. Dabei ruft Til mehrfach: "Aua!"

Kurze Zeit später verlässt er die Klinik jedoch eigenständig wieder – diesmal mit Verbänden an beiden Armen. Auf die Frage der Reporter, was passiert sei, erklärt er: "Gerade passiert ist gar nichts. Ich habe gedacht, ich habe beide Arme gebrochen, aber es war nur der Linke. Der Rechte ist nur angebrochen." Sein Freund geht dann dazwischen und führt ihn von den Reportern weg. Ob Til sich ernsthaft verletzt hat, oder es sich dabei um einen Scherz handelt, ist allerdings nicht ganz klar.

Erst kürzlich machte der 60-Jährige seinen schlimmen Gesundheitszustand öffentlich. Gegenüber Bild berichtete er: "Ich bekomme seit vierzehn Tagen Antibiotika im Krankenhaus, weil ich seit August eine Wunde am Bein habe. Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen und da sind dann Keime hineingekommen. Jetzt habe ich ein 'offenes Bein', so nennt man das. Leider wurde es immer schlimmer." Laut ihm sei die Verletzung so schlimm gewesen, dass sogar die Gefahr bestanden hatte, dass das Bein amputiert werden muss. Mittlerweile soll es Til allerdings wieder besser gehen – er wurde aus dem Krankenhaus entlassen.

Til Schweiger, Regisseur

Til Schweiger, Schauspieler

