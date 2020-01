Til Schweiger (56) und Bastian Schweinsteiger (35) starten ein aufregendes Projekt: Der Filmemacher und der Profikicker sind seit einigen Jahren gut miteinander befreundet. 2019 hatte Schweini seine Fußballkarriere beendet. Er ist nicht nur mitverantwortlich für den WM-Titel von 2014, sondern auch für zahlreiche Vereinserfolge. Er war bei Bayern München, Manchester United und zuletzt den Chicago Fires unter Vertrag. Nun will Bastis Kumpel seine Karriere in einem Film festhalten.

Gegenüber der Bild erklärt Til: "Bastian ist für mich einer der größten deutschen Fußballer, die es je gegeben hat und dazu ein ganz besonders toller Mensch. Schweinsteiger bedeutet für mich Emotion pur." Für den Regisseur sei die Doku ein Herzensprojekt: "Normalerweise muss ich zu so was erst einmal ein Drehbuch schreiben. Bei Basti ist das einfach. Über ihn muss ein Film gedreht werden." Auch Schweinis Privatleben, seine Frau Ana Ivanovic (32) und seine Kinder sollen in dem neuen Streifen thematisiert werden.

Der Fußballer scheint sich bei dem Regisseur in guten Händen zu fühlen: "Til Schweiger ist ein guter Freund, der beste deutsche Filmemacher und für mich die wohl einzige Person, die mir ein gutes Gefühl vermitteln kann, einen Film über meine Karriere zu machen". Die Doku soll noch in diesem Jahr beim Streaminganbieter Amazon Prime erscheinen.

Alexander Hassenstein/Getty Images Bastian Schweinsteiger während der EM 2016

Anzeige

Getty Images Til Schweiger in Berlin 2015

Anzeige

Facebook / Til Schweiger Schauspieler Til Schweiger und Fußballer Bastian Schweinsteiger im September 2014 in Schwabing

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de