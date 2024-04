Ana Ivanović teilt süße Urlaubs-Pics mit ihrem Mann Bastian

Ana Ivanović (36) zeigt im Netz gerne, wie glücklich sie mit ihrem Mann Bastian Schweinsteiger (39) ist. Die ehemalige Tennisspielerin und der einstige Fußballer sind seit 2016 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Momentan macht das Paar Urlaub in Anas Heimat Serbien. Auf ihrem Instagram-Profil gibt sie Einblicke in die Reise. In lässiger Kleidung posieren die beiden vor einer Pferdekoppel. Ana legt ihre Arme um Basti, während sie in die Kamera strahlen. Ihre Fans scheinen von dem Anblick begeistert zu sein. "Wunderschönes Paar", kommentiert eine Person. "Tolle Familie", schreibt ein anderer Nutzer.

Das ist nicht das erste Mal, dass sich Basti und Ana total verliebt im Netz zeigen. Vor einigen Monaten teilte der ehemalige Kicker einen süßen Schnappschuss mit seiner Liebsten. "Du und ich", schrieb er zu den Aufnahmen, die die beiden in lässigen Sommer-Looks vor einem strahlend blauen Himmel zeigen. Dazu kommentierte er auch einen Emoji, der aus zwei Händen ein Herz formt.

In dem Podcast "Phrasenmäher" verriet der 39-Jährige, dass er für die Verlobung im Jahr 2015 keine Kosten und Mühen gescheut hatte: "In London gibt es so kleine Parks, die nur für die Anwohner zugänglich sind. Und ich habe dann den Park aus dem 'Notting Hill'-Film heimlich gemietet." Vor dem Heiratsantrag habe Basti sogar bei Anas Papa um ihre Hand angehalten.

Instagram / bastianschweinsteiger Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger im September 2023

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic, ehemalige Tennisspielerin

