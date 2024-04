Gefährliche Sepsis: Til Schweiger liegt in einem Krankenhaus

Es gibt besorgniserregende Nachrichten über Til Schweiger (60). Wie Bild berichtet, soll der Schauspieler nämlich mit einer schweren Sepsis in einem Krankenhaus auf Mallorca liegen. Gegenüber dem Boulevardmagazin äußert sich der "Keinohrhasen"-Darsteller: "Ich bekomme seit vierzehn Tagen Antibiotika im Krankenhaus, weil ich seit August eine Wunde am Bein habe. Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen und da sind dann Keime hineingekommen. Jetzt habe ich ein 'offenes Bein', so nennt man das. Leider wurde es immer schlimmer."

Der Zeitschrift zufolge soll sogar die Gefahr bestanden haben, dass das Bein des 60-Jährigen amputiert werden müsse. In schlimmen Fällen kann eine solche Blutvergiftung sogar lebensbedrohlich sein. Momentan sei der Ex von Dana Schweiger (56) noch nicht auf dem Weg der Besserung. Er verrät: "Ich habe in der Nacht zu Donnerstag Fieber bekommen." Um ihren Vater zu unterstützen, sollen außerdem drei seiner Kinder anwesend sein: Lilli (25), Valentin und Luna (27).

Ob Emma Schweiger (21) Til in der Klinik besucht, ist nicht bekannt. Diese stand zuletzt mit ihrem Vater im Februar für die Quizshow Wer weiß denn sowas? vor der Kamera. Auch der Schauspieler möchte bald wieder aus der Klinik entlassen werden, denn er möchte nach New York fliegen, um bei der Premiere des Films "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" teilnehmen zu können. In diesem spielt er nämlich eine Rolle. "Danach müsste ich aber wieder sofort zurück in die Klinik. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es doch klappen könnte", überlegt Til gegenüber dem Tageblatt.

Getty Images Schauspieler Til Schweiger

Getty Images Til Schweiger im Januar 2024

