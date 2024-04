Nach Blutvergiftung: Til Schweiger hat die Klinik verlassen

Til Schweiger (60) kann wieder aufatmen! Vor wenigen Tagen machten dramatische Neuigkeiten die Runde: Der Schauspieler musste wegen einer schweren Sepsis in eine Klinik. Im schlimmsten Fall hätte dem "Keinohrhasen"-Darsteller sogar ein Bein amputiert werden müssen. Nun gibt es aber Entwarnung: Til hat die Klinik schon wieder verlassen! Bild liegen Fotos vor, die ihn in einem weißen Shirt und einer Jogginghose auf dem Weg zu seinem Auto zeigen. Dem Filmemacher soll es wieder besser gehen.

Die Behandlungen seien aber noch lange nicht abgeschlossen. "Ich bekomme weiterhin intravenös Antibiotikum. Das Fieber haben sie unter Kontrolle bekommen. Ich fliege natürlich nicht nach New York", erklärt der 60-Jährige gegenüber dem Blatt. Im Big Apple findet am Montagabend die Weltpremiere des neuen Guy-Ritchie-Films "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" statt, in dem Til ebenfalls mitspielt.

Wenige Tage zuvor berichtete Til gegenüber dem Blatt: "Ich bekomme seit vierzehn Tagen Antibiotika im Krankenhaus, weil ich seit August eine Wunde am Bein habe. Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen und da sind dann Keime hineingekommen. Jetzt habe ich ein 'offenes Bein', so nennt man das. Leider wurde es immer schlimmer."

Getty Images Til Schweiger im Jahr 2022

Getty Images Schauspieler Til Schweiger

