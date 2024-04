Gelogen? Jan Böhmermann reagiert auf Til Schweigers Diss!

Vor wenigen Tagen wetterte Til Schweiger (60) öffentlich gegen Oliver Pocher (46) und Jan Böhmermann (43). Der Schauspieler ließ kein gutes Haar an dem Satiriker, der nun zum Gegenschlag ausholt. In seiner Instagram-Story schreibt Jan: "Ich bin Til Schweiger niemals in einer Lufthansa-Lounge begegnet. Die Süddeutsche Zeitung habe ich ebenfalls noch nie gelesen." Der ZDF-Moderator gibt zu, mal hinter Til in der Economy-Class eines Flugzeugs gesessen zu haben: "Ich habe ihn allerdings erst beim Aussteigen gesehen, weil ich vor ihm das Flugzeug verlassen habe."

"Dass Til Schweiger mich dabei entdeckt haben könnte, halte ich für unwahrscheinlich, da er sehr aufgebracht und wütend war, weil er seit mehreren Minuten vergeblich versuchte, seinen Sicherheitsgurt zu öffnen. Ob sechs oder sieben leere 0,2er-Weißweinflaschen auf dem freien Business-Class-Sitz neben Til Schweiger lagen, weiß ich nicht mehr genau", schießt Jan weiter.

Zuvor hatte Til in einem Die Zeit-Interview über den Satiriker hergezogen. Jan sei "das größte Brechmittel in der deutschen Medienlandschaft". Außerdem gab der "Keinohrhasen"-Darsteller zu, fast handgreiflich gegenüber Jan geworden zu sein. "Wenn ich den treffe, das hatte ich mir mal geschworen, kriegt der eine fette Schelle", drohte Til.

Getty Images Jan Böhmermann, Moderator

Getty Images Til Schweiger, Schauspieler

