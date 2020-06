Welcher Name ist es denn nun geworden? Seit gut einer Woche ist YouTuberin Julita stolze Zweifach-Mama: Mehr als zwei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter brachte die 21-Jährige jetzt Anfang Juni ihren kleinen Sohn zur Welt. Ihr Töchterchen wurde damals auf den süßen Namen Mila getauft. Und nun hat die dunkelhaarige Beauty ihren Fans auch endlich verraten, wie ihr Zweitgeborener heißt!

Das Geheimnis lüftete Julita ganz nebenbei: Auf YouTube veröffentlichte der Webstar ein Video von der Geburt seines Sohnes – und in dem Moment, in dem zu hören ist, wie der kleine Mann das Licht der Welt erblickt, werden folgende Buchstaben im Clip eingeblendet: "Willkommen auf unserer Welt, Leonardo." Zusätzlich dazu zeigt die Vloggerin in einer Szene auch das Namensbändchen ihres Sprösslings – und dieses enthüllt, dass Leonrado sogar noch einen Zweitnamen hat: Florian – so heißt nämlich auch sein Papa.

"Die Geburt ist traumhaft verlaufen. Alles Weitere werdet ihr im Geburtsbericht sehen, das werde ich nicht alles erzählen, aber unser Kleiner ist auf jeden Fall mit 3.360 Gramm und 54 Zentimertern gesund auf die Welt gekommen", ließ sie ihre Abonnenten dann noch wissen.

Instagram / julia.schulze_official YouTuberin Julita mit ihren Kindern

Instagram / florian.thiele_official Die Webstars Florian Thiele und Julita im Mai 2020

Instagram / julia.schulze_official YouTuberin Julita mit Tochter Mila



