Wie geht es Julita kurz nach der Entbindung? Am vergangenen Montag meldete sich die YouTuberin mit süßen Neuigkeiten bei ihrer Community: Sie und ihr Freund Florian Thiele sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Die junge Familie verbrachte nach der Geburt noch eine Nacht im Krankenhaus und durfte am Dienstag schon in die eigenen vier Wände zurückkehren. Von dort meldete sich die Influencerin dann auch gleich mit einem Baby-Update!

Julita und ihr Sohn hätten die Geburt sehr gut überstanden. Eine Sache sei für sie aber doch sehr unangenehm gewesen: "Das Einzige, was echt böse ist beim zweiten Kind, sind die Nachwehen", erzählt sie und erklärt, dass diese bei ihrem zweiten Baby schmerzhafter gewesen seien als bei ihrem ersten. Ansonsten gehe es ihr aber sehr gut und sie genieße die Zeit mit ihrem jüngsten Spross. Zu der gehört auch das Stillen, von dem ihr Kind offenbar gar nicht genug bekommen kann: "Er möchte aber schon so jede Stunde an die Brust, aber ich stille da komplett nach Bedarf", verrät sie.

Das Kennenlernen zwischen dem kleinen Fratz und Julitas erstgeborener Tochter Mila sei "megaschön und superemotional" gewesen. Allzu viel Zeit hat die große Schwester bisher aber offenbar trotzdem nicht mit ihrem Bruder verbracht: "Flori schenkt Mila heute ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, weil der Kleine und ich müssen uns ja schon noch ganz, ganz viel ausruhen."

Instagram / julia.schulze_official Julita und ihr Freund Florian nach der Geburt ihres Sohnes, Juni 2020

Instagram / florian.thiele_official Die Webstars Florian Thiele und Julita im Mai 2020

Instagram / julia.schulze_official Julita im September 2019



