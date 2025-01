Baby Nummer vier: So heißt Influencerin Julitas Tochter

Seit wenigen Wochen ist Julia Thiele aka Julita (25) stolze Mama von vier Kindern: Ende Dezember 2024 durfte die Influencerin mit Ehemann Florian ein kleines Mädchen auf der Welt begrüßen. Den Namen wollte das Paar zunächst noch für sich behalten – nun verraten sie ihn aber mit einem süßen Instagram-Video! In dem Clip hockt Sohnemann Emil vor seiner Mama, die zu dem Zeitpunkt noch schwanger war, küsst ihren Bauch und sagt: "Felina!" Julia schwärmt in dem Videotext: "Es ist ein paar Tage vor der Geburt entstanden und ich glaube kaum, dass es etwas Süßeres gibt."

Und wie sind die 25-Jährige und ihr Partner auf diesen Namen gekommen? Wie die frischgebackene Vierfach-Mama erklärt, setzt sich "Felina" aus den Buchstaben aller Namen ihrer Familie zusammen: (F)lorian, (E)mil, Mi(l)a, Jul(i)a, Leo(na)rdo. "Wir finden, dass er etwas ganz Besonderes ist und perfekt zu uns und vor allem zu ihr passt", betont Julia. Ihre Fans finden den Namen auch total schön: "Der ist so selten und so schön", "Die Bedeutung mit allen Buchstaben von euch... Wie süß kann man sein" oder "Felina ist ein sehr schöner und außergewöhnlicher Name", kommentieren die User unter dem Clip.

Felina ist Julias viertes Kind. Mit Partner Florian, mit dem sie schon seit einigen Jahren zusammen ist, hat sie außerdem ihre zwei Söhne Emil und Leo. Aus einer früheren Beziehung mit dem YouTuber Aurel stammt ihre älteste Tochter Mila. Kurz nachdem sie ihre vierte Schwangerschaft verkündet hatte, machte Florian seiner Liebsten einen Antrag – das Jawort gaben sie sich noch vor Felinas Geburt im Oktober 2024.

Instagram / julia.thiele_family Julia Thiele, Influencerin

Instagram / julia.schulze_official Florian Thiele, Julita und ihre Kids

