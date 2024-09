Flo Thiele und Julita Schulze heiraten noch in diesem Jahr

Bei Julita (25) und ihr Partner Florian Thiele überschlagen sich 2024 die Ereignisse. Erst im Juni dieses Jahres verkündeten die Influencer, dass sie erneut Nachwuchs erwarten, im August gibt es dann noch eine weitere tolle Neuigkeit: Sie haben sich verlobt! Julita und Florian können es offenbar gar nicht abwarten, ihre Liebe gebührend zu zelebrieren. Denn wie sie nun auf Instagram verkünden, werden sie sich schon ganz bald das Eheversprechen geben. "Ich kann es nicht glauben. Wir werden noch dieses Jahr im engsten Kreis standesamtlich heiraten. Wir freuen uns so sehr!", schreibt die Content-Creatorin überglücklich.

Zu den tollen Nachrichten veröffentlicht die 25-Jährige einen lustigen Clip auf der Plattform, der das Paar verkleidet zeigt. Julita trägt ein weißes Kleid, weiße Schuhe und einen Schleier. Florian kann nicht ganz mit der Eleganz seiner Freundin mithalten. Obenrum trägt er zwar ein klassisches Sakko, doch untenrum nur pinke Shorts und weiße Socken. In dem Video verraten die Turteltauben zudem sogar den genauen Termin für die standesamtliche Trauung. Die werdenden Eltern halten stolz ein Schild in die Kamera, auf dem das Datum 18. Oktober 2024 steht. An diesem Tag wollen sie sich also offenbar das Jawort geben.

Bei der bevorstehenden standesamtlichen Trauung im Oktober wird bei Julita sicherlich schon ein kleiner Babybauch zu sehen sein. Für die TikTokerin ist es bereits der vierte Nachwuchs. Ihre älteste Tochter Mila stammt aus einer früheren Beziehung mit ihrem YouTube-Kollegen Aurel. Auch ihr Verlobter Florian und sie durften sich bereits über zwei gemeinsame Kinder freuen: die Söhne Leo und Emil.

Instagram / julia.schulze_official Florian Thiele und Julita, Webstars

Instagram / julia.schulze_official Florian Thiele, Julita und ihre Kids

