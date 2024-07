Viertes Baby: In dieser Schwangerschaftswoche ist Julita!

Die Influencerin Julita (25) erwartet derzeit ihr viertes Baby. Nun gibt sie auf Instagram ein Update, wie es in der derzeitigen Schwangerschaft für sie läuft und in welcher Woche sie sich befindet. "Ich bin jetzt gerade 14 Wochen und einen Tag schwanger, also 14+1. Bedeutet, ich befinde mich in der 15. Schwangerschaftswoche, das erste Trimester liegt jetzt hinter mir – und es war hart", gibt der Social-Media-Star zu. Die ersten zwei Wochen der Schwangerschaft seien noch gut gewesen, aber danach hatte Julia dann auch schon Symptome.

"Ab der siebten und achten Schwangerschaftswoche ging es dann bei mir los mit der Übelkeit und genau das ist die Zeit, wo es auch bei den anderen Schwangerschaften war", berichtet die 25-Jährige. Bei ihren vorigen drei Babys sei es genauso gewesen. Neben der Übelkeit litt Julita außerdem unter Müdigkeit und Geruchsempfindlichkeit. Auch ihr Essverhalten hat sich geändert: "Dieses Mal habe ich wieder ein richtiges Gelüst auf Salziges und Essig."

Mitte Mai hatte Julita öffentlich gemacht, dass sie erneut schwanger ist. Gemeinsam mit ihrem Partner Florian Thiele ist der kommende Nachwuchs das dritte gemeinsame Kind. Aus ihrer vorigen Beziehung mit dem YouTuber Aurel hat Julia aber schon ein Kind: Töchterchen Mila.

Instagram / julia.schulze_official Florian Thiele, Julita und ihre drei Kinder

Instagram / julia.schulze_official Florian Thiele, Julita und ihre Kids

