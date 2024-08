Nach Schwangerschaftsverkündung: Julita hat sich verlobt

Süße Neuigkeiten von Julita (25)! Wie die Influencerin nun verkündet, hat sie sich mit ihrem langjährigen Partner Florian Thiele verlobt. Auf Instagram postet sie nun ein Reel, in dem zu sehen ist, wie ihr Mann an einem romantisch hergerichteten Strandabschnitt auf sie wartet. Mit verbundenen Augen wird sie zu ihrem Partner geführt, der vor ihr auf die Knie fällt. Unter Tränen nimmt die Content Creatorin den Antrag an – und fällt ihrem Liebsten dann freudestrahlend in die Arme. Den süßen Clip untertitelt sie mit den Worten: "Ich habe 'Ja' gesagt."

Unter dem Reel tummeln sich bereits zahlreiche Kommentare, die dem frischverlobten Paar ihre Glückwünsche aussprechen. "Gänsehaut pur! Ihr seid so toll! Endlich. Alles Glück der Welt", wünscht beispielsweise Lena Schiwiora (27). Und auch Denise Mski (24) freut sich sehr für ihre Kollegin: "Oh mein Gott, endlich! Herzlichen Glückwunsch."

Erst vor wenigen Monaten überraschte die Internetbekanntheit ihre Fans mit weiteren niedlichen Neuigkeiten: Sie erwartet ihr viertes Kind. "Ich kann selbst nicht glauben, dass ich diese Zeilen schreibe, aber wir könnten nicht glücklicher sein, euch heute mitzuteilen, dass unser nächstes Wunder in meinem Bauch ist." Zuvor hatten sie und ihr Partner anscheinend bereits seit Längerem versucht, ein weiteres Baby zu bekommen. "Genau dann, als wir uns den Druck genommen haben, ist unser Kinderwunsch in Erfüllung gegangen", verriet sie damals.

Instagram / julia.schulze_official Florian Thiele, Julita und ihre Kids

Instagram / julia.schulze_official Julia Schulze und Florian Thiele, 2022

