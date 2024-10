Influencer-Paar Florian Thiele und Julita haben Ja gesagt

Florian Thiele und Julita (25) sind nun offiziell Mann und Frau! Das geben die Influencer in einem gemeinsamen Post auf Instagram bekannt. Dafür teilen sie einige Schnappschüsse ihres großen Tages, auf denen Julita in einem Traum aus Weiß erstrahlt und Flo daneben in einem Anzug brilliert. Unter die Bilderreihe, auf der sie überglücklich als Braut und Bräutigam posieren, schreiben sie begeistert: "Wir haben Ja gesagt."

Die Freude des Paares scheint ansteckend zu sein: Unter dem Beitrag freuen sich die Fans und Freunde der beiden über die freudigen Neuigkeiten. "Herzlichen Glückwunsch und nur das Allerbeste wünschen wir euch", kommentieren die Walsers, ebenfalls ein Influencer-Paar. Auch Lisa-Marie Schiffner (23), nessiontourx (28) und HealthyMandy (29) mischen sich unter die Gratulanten.

Das Jahr 2024 ist offenbar ziemlich ereignisreich für Julita und Flo. Erst im Juni dieses Jahres verkündeten die Turteltauben, dass sie ihren vierten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Nur wenige Monate später, im August, überraschten die Influencer ihre Follower mit den Verlobungsnews. Jetzt, nur zwei Monate später, gaben sich die beiden im engsten Kreis das Jawort.

Anzeige Anzeige

Instagram / julia.schulze_official Florian Thiele und Julita, Webstars

Anzeige Anzeige

Instagram / julia.schulze_official Julia Schulze und Florian Thiele im Jahr 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige