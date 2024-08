Junge oder Mädchen? Julita verrät das Geschlecht ihres Babys

Mitte Juni hat Julita (25) erfreuliche Nachrichten verkündet: Sie erwartet ihr viertes Kind. Jetzt gibt die Musikerin endlich neue Details zu dem ungeborenen Sprössling preis. Auf Instagram teilt sie ein kurzes Video von sich und ihrer ganzen Familie. Die ganze Truppe steht in hellen Klamotten in einem grünen Garten und hält Luftballons in die Höhe. Nach einem gemeinsamen Countdown lassen alle die Ballons platzen und die Bloggerin feuert eine Rauchbombe in die Luft. Rosafarbener Qualm mischt sich mit Konfetti und damit steht es fest: Julita und ihr Liebster erwarten ein Mädchen!

In den Kommentaren zum Video sammeln sich die Fans der Influencerin. "Wie schön! Dann sind es zwei Jungs und zwei Mädchen", bemerkt ein Supporter, während andere schreiben: "Das ist ja unglaublich! Sie wird es perfekt machen!" und "Herzlichen Glückwunsch! Das hab ich ja so sehr gehofft!" oder auch "Wie perfekt! Ich wünsche euch alles Glück dieser Welt!" Auch Freundin HealthyMandy (29) kommentiert: "Wie schön!"

Aktuell könnte Julita wohl kaum glücklicher sein – denn sie kann sich nicht nur auf erneuten Nachwuchs freuen, sondern auch auf ihre Hochzeit! Vor wenigen Tagen teilte die Musikerin ihr Verlobungsvideo: Ihr Freund Florian Thiele ging im Beisein der Familien vor seiner Partnerin aufs Knie. Dazu hatte er sich ganz besonders ins Zeug gelegt und an einem romantisch hergerichteten Strandabschnitt um ihre Hand angehalten.

Instagram / julia.schulze_official Julita und ihre Familie, 2024

Instagram / julia.schulze_official Julia Schulze und Florian Thiele im Jahr 2022

