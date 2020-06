Diese Richtlinien sorgen für einen Skandal bei der Plus-Size-Community! Der Sommer steht vor der Tür und für viele Menschen beginnt damit auch die Urlaubszeit. Damit dieser auch möglichst entspannt wird, spezialisieren sich einige Hotels auf bestimmte Gäste-Zielgruppen. So gibt es längst Hotels, die Haustiere nicht dulden oder Erwachsenen-Unterkünfte, zu denen Familien mit Kindern keinen Zutritt haben. Ein Designer-Hotel in Cuxhafen sorgte nun aber mit einem besonderen Hinweis auf seiner Webseite für Unmut: Es will an dicke Menschen kein Zimmer vermieten – weil die teuren Möbel zu filigran seien. Plus-Size-Bloggerin Tanja Marfo alias Kurvenrausch ist davon schlichtweg entsetzt!

Gegenüber Promiflash machte das Model seinem Ärger Luft: "Als dicke Frau, Plus-Size-Model, Moderatorin und Bodypositivity-Aktivistin erschüttert es mich jedes Mal, wie okay es immer noch ist, dicke Menschen aufgrund ihres Aussehens zu diskriminieren." Sie könne es zwar verstehen, dass die Betreiber darauf hinweisen, dass das Mobiliar nur ein gewisses Gewicht tragen kann, somit wisse aber bereits jeder schwerere Mensch Bescheid – und würde sich ohnehin gegen eine Buchung entscheiden. In einem Statement heißt es allerdings auch, dass die Hotelleitung es eher als diskriminierend empfinde, "so einen Anblick ertragen" zu müssen – und das gehe für Tanja zu weit und zeige für sie: "Dicke Menschen haben in Deutschland keine Lobby und sind im Alltag ebenfalls tagtäglich Diskriminierungen ausgesetzt."

Mit ihrem Einsatz für die Plus-Size-Community wolle Kurvenrausch keine Adipositas glorifizieren – viel mehr aber darauf aufmerksam machen, wie sehr Menschen unter dem Urteil der Gesellschaft leiden: "Für einige Menschen ist aber der Kreislauf aus Ablehnung, Selbsthass und der fehlenden Wiedererkennung in den Medien Hamsterrad, aus dem sie nie wieder herauskommen." Jeder Mensch solle sich verstanden und gesehen fühlen können. "Dies würde langfristig Veränderungen bringen aber nicht das hohle Gemeckere einer Hotelbesitzerin aus Cuxhaven. Eine wichtige Frage hätte ich aber dann doch: Müsste ich dann zum Einchecken meine Waage mitbringen?", fügte Tanja abschließend hinzu.

Chris Emil Janßen / ActionPress Tanja Marfo, Bloggerin

Ulf Krüger Tanja Marfo, Plus-Size-Model

Ulf Krüger Tanja Marfo alias Kurvenrausch



