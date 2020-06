Traurige Neuigkeiten für alle Film-Fans: Der Schauspieler Chiranjeevi Sarja ist plötzlich verstorben. Der gebürtige Inder war in zahlreichen sogenannten Kannada-Produktionen zu sehen – ein Teilbereich der indischen Filmszene für die Bewohner von Karnataka. Alleine in diesem Jahr wurden drei Streifen mit ihm veröffentlicht – in vier weiteren stand er bis zuletzt noch vor der Kamera. Doch diese Teile kann Chiranjeevi nicht vollenden. Er ist überraschend im Alter von 39 Jahren aus dem Leben geschieden.

Wie zahlreiche Medien berichteten, ist der TV-Darsteller am 6. Juni in einer Privatklinik in Jayanagar verstorben. Der Ministerpräsident von Karnataka B.S. Yediyurappa hat die tragische Nachricht am Sonntag auf seinem Twitter-Channel bestätigt und geschrieben: "Es ist ein Schock für mich zu hören, dass der berühmte Kannada-Künstler Chiranjeevi Sarja an einem Herzinfarkt gestorben ist. Schrecklich, dass er so früh mit 39 Jahren aus dem Leben getreten ist. Ich bete, dass Gott seiner Familie und seinen Fans die Kraft schenkt, diese große Trauer zu ertragen." Chiranjeevi hinterlässt seine geliebte Frau Meghana Raj. Die beiden hatten sich im Frühjahr 2018 in sowohl einer christlichen als auch einer hinduistischen Zeremonie das Jawort gegeben.

Die Beerdigung von Chiranjeevi fand am 8. Juni statt. Die Trauerfeier für ihn wurde auf dem Anwesen seines Bruders Dhruva abgehalten. Seine Fans konnten ebenfalls an der Zeremonie teilnehmen – sie wurde live im TV übertragen.

Instagram / chirusarja Chiranjeevi Sarja, Schauspieler

Instagram / chirusarja Chiranjeevi Sarja und Ehefrau Meghana

Instagram / chirusarja Chiranjeevi Sarja und sein Bruder Dhruva



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de