Trevi Moran lebt ab jetzt offiziell als Frau. Die Sängerin wurde 2012 durch ihre Teilnahme in der US-amerikanischen Castingshow X Factor berühmt. Danach machte sie sich auch als YouTuberin einen Namen – damals allerdings noch als Junge. Auf der Videoplattform hat sie mittlerweile schon über 1,4 Millionen Follower, die sie jetzt mit dieser Offenbarung überraschte: Trevi outete sich als Transgender-Frau!

"Mein Name ist Trevi Moran. Ich bin eine Transgender-Frau. Das ist ein guter Anfang. Ich kann nicht fassen, dass ich das gerade laut gesagt habe", meint die 21-Jährige in ihrem neuesten YouTube-Video. Schon seit einigen Jahren fühlte sie sich offenbar als Mann nicht mehr wohl. In dieser Zeit habe sie mit vielen Selbstzweifeln zu kämpfen gehabt und daraufhin sogar eine Essstörung entwickelt. Mittlerweile sei sie sich ihrer eigenen Identität allerdings absolut sicher: "Damals war nicht die richtige Zeit, mich zu outen. Aber jetzt bin ich hier und ich bin Transgender", stellte sie in ihrem Clip klar.

Seit etwa zwei Monaten nehme Trevi bereits Hormone ein. "Mir wachsen Brüste und das tut weh. Ich mache zurzeit eine Menge durch, nur, weil ich ich selbst sein und mich ausdrücken möchte", erklärt sie. Ihre Transformation zur Frau möchte die Influencerin mit Kameras begleiten lassen und dann in einer eigenen Dokuserie "Trevi: The Transition" öffentlich machen.

